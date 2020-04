Aanrijding tussen wielertoerist en motorrijder JSL

22 april 2020

Op de Haachtsebaan in Keerbergen is het dinsdagavond tot een aanrijding gekomen tussen een wielertoerist en een motorrijder. De fietser stak vanaf het fietspad de rijbaan over ter hoogte van het kruispunt. Daar kwam hij in aanrijding met de motorrijder die richting Haacht reed. De fietser probeerde hem nog te ontwijken maar beide bestuurders kwamen ten val. De 35-jarige fietser uit Keerbergen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis.