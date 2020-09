84-jarige vrouw levend en wel terug gevonden na zoekactie met helikopter Kim Aerts

10 september 2020

13u04 0 Keerbergen Een 84-jarige vrouw uit Keerbergen die woensdagavond spoorloos was, is na een zoektocht met helikopter levend en wel terug gevonden.

De vrouw werd woensdag als vermist opgegeven. Omdat de vrouw dementerend is, ging het om een onrustwekkende verdwijning. Ze vertrok te voet op de Schrieksebaan richting het meer van Keerbergen. Een plek waar ze wel meer te vinden was voor een wandeling. Het buurtinformatienetwerk trad meteen in werking en buurtbewoners werd gevraagd om de tuinverlichting aan te steken. Ondertussen werd ook een zoekactie opgestart met helikopter en speurhond. Omstreeks 22.30 uur werd de vrouw in goede gezondheid terug gevonden in de buurt van waar ze vertrokken was.