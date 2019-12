73 bestuurders geflitst tijdens controle ADPW

05 december 2019

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) hield woensdagochtend-en voormiddag snelheidscontroles op een drietal plaatsen. In totaal werden 73 van de 870 auto’s geflitst, wat neerkomt op een ruime acht procent. In de Beringstraat in Boortmeerbeek (zone 30), werden 23 inbreuken op 279 passanten vastgesteld. In de Oude Dijkstraat in Keerbergen (zone 50) waren dit 33 inbreuken op 132 passanten. In de Kruineikestraat in Haacht (zone 50) ging het dan weer om 17 inbreuken op 459 passanten.