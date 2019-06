18-jarige in coma na val van dak middelbare school SMIKS in Keerbergen Kim Aerts en Andreas De Prycker

05 juni 2019

Een 18-jarige student heeft vorige week woensdagnacht een zware val gemaakt van het dak van middelbare school Sint-Michielsinstituut in Keerbergen. Samen met een vriend was hij op het dak van de school gekropen. De tiener zou een zesdejaars zijn van het Koninklijk Atheneum in Keerbergen. “Op vraag van het Leuvense parket gaan wij daar niet over communiceren”, bevestigt burgemeester Erik Moons (Open Vld) het nieuws. “Ik kan enkel meegeven dat een van de twee gekwetst was en meteen geopereerd is geweest. Waarom ze op het dak geklommen zijn, is voorlopig een raadsel”, zegt Moons. Het slachtoffer zijn toestand is ernstig. De jongen wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket in Leuven onderzoekt de zaak.