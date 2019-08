12 Keerbergse ‘Mooimakers ambassadeurs’ maken de straten afvalvrij EDLL

07 augustus 2019

De ‘Mooimakers ambassadeurs’ hebben de straten van Keerbergen proper gemaakt. Samen met Claire Segers, schepen van milieu en afvalbeleid, hebben ze vrijwillig het zwerfvuil in en rond het centrum aangepakt. Een kleine oppervlakte, maar toch met een berg zwerfvuil. Na een oproep van de Gemeente Keerbergen stelden een 12-tal Keerbergenaren zich kandidaat om als ‘Mooimaker ambassadeur’ hun steentje bij te dragen en de gemeente zwerfvuil-vrij te maken. “Verschillende straten in Keerbergen werden al door de ‘Mooimakers ambassadeurs’ opgeruimd, maar ze kunnen dit uiteraard niet alleen. Toch een warme oproep aan iedereen om zijn eigen straat proper te houden. Dit is voor ieder van ons een kleine daad, maar levert een groot resultaat voor de gemeente”, aldus schepen van milieu, Claire Segers. Indien je interesse hebt om het team van Mooimakers in Keerbergen bij te staan, kan je je aanmelden via de milieudienst. De gemeente zorgt overigens voor logistieke steun.