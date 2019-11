116 Keerbergenaren dienen petitie in tegen festival aan de Molen EDLL

12 november 2019

18u51 0 Keerbergen Op 30 december wordt er aan de Molen in Keerbergen opnieuw ‘Luxury Après Ski’ georganiseerd door Zio Luxury Events . 116 Keerbergenaren - en dat worden er wellicht nog meer - willen niet dat het festival doorgaat op die locatie en dienden een petitie in bij het gemeentebestuur.

116 Keerbergenaren, die rond de Molen wonen, tekenden een petitie tegen het festival ‘Luxury Après Ski’ op 30 december. Het is niet de eerste keer dat het evenement plaatsvindt aan de Molen, maar de buurt wil dat het stopt. “We zijn er niet mee opgezet dat het festival opnieuw wordt georganiseerd naast onze deur. De geluidsoverlast is onaanvaardbaar, heel mijn huis daverde ervan. De openbare weg en de voortuinen werden gebruikt als parking. De Molen is gewoon geen locatie voor zo’n grootschalig commercieel privé-initiatief. Er worden al verschillende evenementen georganiseerd rond de molen, maar er moet toch een maximum zijn? Wij moeten toch niet altijd onze slaap laten”, zegt buurtbewoonster Annick Peeters.

Geen overleg

“Activiteiten als BMX-wedstrijden, de Heimolen jogging en de jaarlijkse Molenfeesten kaderen in het gemeenschapsleven en daar hebben we nog nooit over geklaagd. Maar dit evenement gaat erover”, aldus Annick. Op minder dan drie dagen tijd verzamelden de bewoners meer dan 116 handtekeningen. De buurt beklaagt het ook dat er vanuit het gemeentebestuur geen overleg was op voorhand. Tickets voor het evenement zijn reeds verkrijgbaar. “Vorig jaar is de geluidsoverlast doorgegeven aan de politie en die gingen dat doorgeven aan de gemeente. Maar daar hebben we niets meer van gehoord”, voegt ze nog toe. De buurt wil dat het evenement verplaatst wordt naar een andere locatie.

Overeenkomst met organisatie

“We hebben een overeenkomst met de organisatoren en kunnen dat evenement niet afblazen. In samenspraak met de organisatie kunnen er natuurlijk wel nog wijzigingen gebeuren. Zij zijn trouwens ook onaangenaam verrast dat de buurt klaagt, want vorig jaar zijn er heel wat buurtbewoners afgekomen naar het evenement. Maar we zoeken een oplossing en bekijken samen wat we kunnen doen om de pijn te verzachten”, reageert burgemeester Erik Moons.