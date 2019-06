“Artsen hoopvol voor jongen die van dak SMIKS viel” ADPW KAR

06 juni 2019

18u10 16 Keerbergen De 17-jarige jongen uit Bonheiden die vorige week donderdag van het dak van het Sint-Michielsinstituut (SMIKS) in Keerbergen viel, stelt het relatief goed. Dat zegt een familielid. “Hij hield een gebroken kaak en een open beenbreuk over aan die valpartij. Maar de mensen in het UZ Leuven zijn hoopvol, en wij ook”, klinkt het.

In de nacht van woensdag op donderdag was de jongen samen met een vriend via de brede brandtrap op het dak van de school gaan zitten. Naar alle waarschijnlijkheid viel de tiener in slaap, waarna hij van het dak viel. “Ik weet niet exact wat daar gebeurd is of wat ze daar juist gingen zoeken. De vriend uit Keerbergen die erbij was heeft snel en goed gehandeld na de valpartij: hij belde onmiddellijk de hulpdiensten en riep hoe mijn zoon moest liggen. Ik ben hem dankbaar voor die reactie. Die jongen is trouwens ook in shock door deze gebeurtenis”, vertelt het familielid.

Hij wordt in kunstmatige coma gehouden. Ze hebben hem even wakker gemaakt om zijn reacties te testen en dat zag er hoopvol uit. Zijn neurologische toestand is wel nog niet helemaal duidelijk. Het is ook niet zeker of hij geestelijk volledig intact is, maar de signalen zijn goed. Al zal hij zijn schooljaar allicht niet kunnen afmaken zoals gepland was Familielid

Ondertussen wacht de 17-jarige jongen wellicht een lange revalidatie. “Hij wordt in kunstmatige coma gehouden. Ze hebben hem even wakker gemaakt om zijn reacties te testen en dat zag er hoopvol uit. Al is zijn neurologische toestand nog niet honderd procent duidelijk. Het is ook niet zeker of hij geestelijk volledig intact is, maar de signalen zijn goed. Al zal hij zijn schooljaar allicht niet kunnen afmaken zoals gepland was.”

Eiffeltoren van Keerbergen

Volgens het familielid doet het dak dienst als uitkijkpost voor de jongeren. “Het is zowat de Eiffeltoren van Keerbergen. Misschien is het niet slecht als ze die toegangsweg zouden afsluiten”, oppert het familielid.

Volgens Bart Van de Vliet, directeur van het SMIKS, konden de jongens niet zomaar boven geraken. “De toegang tot de speelplaats was afgesloten, net als de hekkens aan de brandtrap. Ik weet niet precies hoe ze er geraakt zijn. Dat er in het verleden nog mensen op het dak gekropen zijn, daar hebben wij geen weet van. Wij zullen verder geen stappen ondernemen tegen die jongen. Het is al erg genoeg op zich dat hij van het dak is gevallen. Vanaf maandag hebben wij gecommuniceerd naar de leerlingen en hebben wij opvang voorzien”, zegt Van de Vliet.

Wij zullen verder geen stappen ondernemen tegen die jongen. Het is al erg genoeg op zich dat hij van het dak is gevallen Bart Van de Vliet

Burgemeester Erik Moons (Open Vld) houdt de situatie in de gaten. “Als dat al een gevaarlijke plek zou zijn, gaan we in de toekomst bekijken welke maatregelen we zouden kunnen nemen. Het is ten eerste niet ons gebouw en bij ons is niet bekend dat daar continu hangjongeren gesignaleerd worden, in tegenstelling tot andere plekken in Keerbergen.”

De 17-jarige jongen is laatstejaars op het Koninklijk Atheneum Keerbergen (KAK). Op zijn school volgen ze de situatie van nabij op. “We hebben de klas- en jaargenoten maandag opgevangen met het CLB. Als dat verder nodig is, zullen wij zeker hulp bieden aan klasgenoten die daarom vragen. Of hij kan afstuderen, is nog koffiedik kijken. Hij is een laatstejaars dus dat is altijd specialer. Dat is de klasraad die daarover beslist, maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Wij volgen zijn gezondheidstoestand samen op met de ouders”, zegt directeur Kurt Hofman.