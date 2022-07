Kat Flopsy reist stiekem mee naar Plopsaland, binnenkijken bij het populairste schip van de Tall Ships Races en 100.000 steentjes in een replica van het TML-podium: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

In de buurtWij selecteerden de verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. Honderdduizend steentjes en meer dan drieduizend minifiguurtjes. Zoveel blokjes hebben Björn (42) en Corneel (24) nodig om een zo exact mogelijke replica te maken van het hoofdpodium van Tomorrowland, inclusief poppetjes van Lost Frequencies en Dimitri Vegas & Like Mike. “Hoelang we hier aan bezig zijn? Al een half jaar, waarvan bijna drie maanden intensief bouwen.”

2. Een 16-jarige meisje uit Limburg verscheen vanmiddag voor de jeugdrechter nadat ze zaterdag haar stiefvader neerstak met een mes. De man werd met zware verwondingen afgevoerd, maar verkeerde nooit in levensgevaar. Haar thuissituatie bleek ernstig, en een zoveelste ruzie deden de stoppen bij het meisje doorslaan. De jeugdrechter toonde begrip: de tiener wordt niet in een gesloten instelling geplaatst.

3. Een plezierjacht, de schuit van een drugssmokkelaar en een scheepswrak: de Askoy II is het allemaal geweest. Maar dat is hooguit het halve verhaal, want als die naam één belletje moet doen rinkelen, dan wel als zeilboot van Jacques Brel. De Brusselse chansonnier trok er de halve wereld mee rond, maar vandaag prijkt de Askoy II in een Zeebrugse loods, waar de broers Staf (82) en Piet (74) Wittevrongel de boot tot in de kleinste details restaureren. “Brel is zijn zeilen destijds bij ons komen kopen. En zeggen dat ik hem eerst niet herkend had.”

4. Wie al naar de Korenmarkt is geweest deze Gentse Feesten, weet dat aan de achterkant van het podium een kraam staat waar je hamburgers en braadworsten kan kopen. Er staat regelmatig een rij aan te schuiven, maar wat de meeste klanten niet weten – omdat het nergens staat aangeduid – is dat alle snacks hier veganistisch zijn.

5. Van over de hele wereld kloppen topmuzikanten aan bij Thomas Meuwissen. De vioolbouwer is een van de weinigen in ons land die het bijzondere ambacht uitoefenen. “Velen blijven vasthouden aan oude instrumenten, omdat ze het onterecht zien als een goede financiële investering. Maar mijn vak is ook een statement tegen de wegwerpmaatschappij”, vertelt Thomas, die ons rondleidt in zijn atelier in hartje Brussel.

6. Het gebeurt nog maar zelden dat paarden op de natuurlijke manier gedekt worden. De bevruchting van een embryo gebeurt vandaag bijna uitsluitend kunstmatig. Steeds vaker wordt een embryo niet teruggezet bij de moeder maar wel bij een ‘draagmerrie’. Bij de dierenartspraktijk Aan De Watergang in Sint-Gillis-Waas heeft men er intussen al 200. Door de enorme groei verhuisde de praktijk intussen naar een nagelnieuw complex.

De kostprijs is strikt geheim, al zijn er wel meer redenen waarom de Shabab Oman II met 13.500 bezoekers per dag het drukbezochtste schip van de Tall Ships Races is. Zij het de luxueuze slaapkamers of minutieus gedecoreerde ontvangstzaal: ‘Het Laatste Nieuws’ nam een exclusieve kijk onder het dek en ontdekte de pracht en praal van het militaire schip van het sultanaat van Oman. “Werken op dit schip is de grootste eer die je kan hebben.”

8. “We vonden het vreemd, want wie belt er nu midden in de nacht? Het bleek om het animatieteam van Plopsa te gaan: ze hadden onze kat gevonden.” Nadat een Lokers gezin een bezoek aan Plopsaland De Panne had gebracht, vonden ze thuis hun 18-jarige poes Flosh niet meer terug. Voor de baasjes werd het de start van een onwaarschijnlijke zoektocht, die een week later met een happy end afliep.

