Zonnetje lokt vele ijsjesliefhebbers naar ijssalon Jurgen Geyselings

17 mei 2020

19u28 1 Kasterlee In Lichtaart was het aanschuiven om aan een ijsje te geraken. Iedereen hield zich netjes aan de regels en nam plaats op voldoende afstand van de voorganger.

In het centrum van Lichtaart bij Kasterlee was het zondagnamiddag aanschuiven om te kunnen smullen van een deugddoend en verfrissend ijsje. Op de stoep in de Leistraat in het centrum stonden tientallen mensen netjes in de rij tot bij IJssalon Barijs.

Mensen die aan het wandelen waren of gezinnen die een fietstochtje maakten, zetten zich mooi in de rij op de voorgeschreven afstand en konden zo na een beetje geduld genieten van een lekker bolletje ijs. Zo ook enkele mensen uit Gierle: “We passeerden hier met de fiets tijdens ons tochtje”, klinkt het. “Het aanschuiven in de lange rij nemen we er dan wel met plezier bij. Het genot van ons ijsje maakt dat wachten meer dan goed!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.