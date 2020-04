Zoek een mastodont van een boom en neem deel aan de fotowedstrijd van het Regionaal Landschap van de Kleine en Grote Nete Jurgen Geyselings

21 april 2020

15u04 0 Kasterlee Het Regionaal Landschap van de Kleine en de Grote Nete organiseert een wandeling waarbij wandelaars op zoek gaan naar de meest bijzondere boom of zelfs bomen in hun buurt. Winnaars van de bijhorende wedstrijd maken kans op een gegidste wandeling op de Kempense Heuvelrug.

Het lijkt er fel op dat de Vlaming nooit vaker zijn wandelschoenen aantrok dan in deze corona-tijden. Het Regionaal Landschap van de Kleine en de Grote Nete, dat zich uitstrekt van Beerse tot Balen en van Arendonk tot Grobbendonk organiseert momenteel een leuke wedstrijd om mee op zoek te gaan naar de meest bijzondere boom of zelfs bomen bij jou in de buurt.

Landschapswandeling

Wandelaars die een mooi exemplaar aantreffen en hiervan een foto delen via sociale media met #BijzondereKempenseBoom en met bijhorend tekstje maken kans op een gegidste landschapswandeling samen met familie of vrienden op de Kempense Heuvelrug tussen Herentals en Retie.

Houtige erfgoedelementen

De strafste exemplaren in onze regio zijn de etagelinde in Retie, grillige eiken op de Kabouterberg, Kapellekesboom in Herenthout en de achtzalighedenboom in Lille. Eén voor één houtig erfgoed om volop te koesteren. Het regionaal landschap zorgt voor het behoud en herstel van deze houtige erfgoedelementen in de Kempen. Nieuwe aanplantingen zijn de monumentale bomen van morgen.

Onbeperkt deelnemen

Deelnemen aan deze wedstrijd van Regionaal Landschap van de Kleine en de Grote Nete kan via Facebook of Instagram. Men mag onbeperkt deelnemen en foto’s mogen ingestuurd worden tot 30 mei 2020.