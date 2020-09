Yves Coolen na winst in Omloop van Valkenswaard: “Denk dat ik een profcontract waard ben” Hans Fruyt

07 september 2020

13u26 0 Kasterlee Yves Coolen (24) sprintte zondag naar winst aan het einde van de Omloop van Valkenswaard, een wedstrijd van de Nederlandse Topcompetitie. Hij was sneller dan ex-prof Joeri Stallaert en de Nederlander Jesper Rasch. De pion van Beat Cycling Club kan zondag met vertrouwen naar de Antwerp Port Epic.

De Omloop van Valkenswaard is een koers met heel wat passages off-road. Te vergelijken met Dwars door het Hageland of Antwerp Port Epic. Op de Citadel in Diest werd Yves Coolen enkele weken geleden veertiende. Zondag rondde hij de Omloop van Valkenswaard succesvol af.

“Nochtans begon het voor mij niet goed want twee keer moest ik van fiets wisselen”, vertelde de deeltijdse prof uit Kasterlee. “Neen, geen lekke banden, niemand van onze ploeg reed plat. Mijn stuur kantelde. Toen dat een tweede keer gebeurde vreesde ik dat mijn koers voorbij was. Tussen de volgwagens kon ik toch weer naar het peloton rijden. In de finale raakten vier renners voorop. Mijn Nederlandse ploegmaat Luuc Bugter was één van hen. Samen met Jan-Willem van Schip, ook ploegmakker, zat ik vooraan het peloton op vinkenslag. Vijfhonderd meter van de streep kwamen we bij de vluchters. De sprint ging ik van heel ver aan. Zo kon ik Joeri Stallaert verrassen. Inderdaad, ik gooide vrij vroeg mijn handen in de lucht. Omdat ik niemand zag komen, maar ook omdat het bij mij een beetje op was.”

Veldritverleden

Op de streep hield Coolen een half wiel over op Stallaert. Voor hem een eerder verrassende zege want vorige week sukkelde hij met een verkoudheid. Gezien hij vorig jaar dertiende eindigde in de Slag om Norg, eveneens een koers deels over gravelwegen, lijkt Coolen een specialist van dat werk.

“Dergelijke wedstrijden rijd ik graag, misschien door mijn verleden in het veldrijden, toch hoeven het voor mij niet elke week zo’n koersen te zijn”, ging Coolen verder. “Mijn voornaamste betrachting is de stap naar een voltijds profcontract bij een pro-continentale ploeg. Ik denk dat ik een contract waard ben. Nu combineer ik koersen met een deeltijdse job in een fietsenwinkel in Kasterlee. Zondag rijd ik Antwerp Port Epic. Ik hoop, net als in Dwars door het Hageland, de finale te halen.”