Werken sneller klaar dan verwacht: tot augustus geen hinder meer in centrum Kasterlee Jef Van Nooten

21 januari 2020

14u06 0 Kasterlee Inwoners en bezoekers van Kasterlee zullen de komende maanden geen hinder meer ondervinden in het centrum van Kasterlee. De werken van de voorbije maanden zijn sneller afgerond dan verwacht. Pas vanaf augustus zal er terug verkeerhinder zijn wanneer de rioleringswerken van start gaan.

In het centrum van Kasterlee wordt ‘masterplan De Met’ uitgevoerd, waarbij het centrum een metamorfose ondergaat. In functie van die werken waren verscheidene toegangswegen naar de Markt in Kasterlee de voorbije weken en maanden afgesloten. Daar is voorlopig een einde aan gekomen. “De werken in de Pastorijstraat waren eerder klaar dan voorzien. Alle toegangswegen van de Markt in Kasterlee zijn dus (tijdelijk) terug in beide richtingen open”, zegt burgemeester Ward Kennes. “De aannemer van de nutsmaatschappijen zal de opengelegde sleuven na de overkoppelingen aanvullen met asfalt in plaats van steenslag. Dit gebeurt voor het comfort en de veiligheid van fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers.”

Maandag, 20 januari, is Fluvius gefaseerd gestart met de overkoppelingen op de nieuwe netten in de Turnhoutsebaan, Markt, Binnenpad en Geelsebaan. Op de meeste plaatsen moet de rijbaan hiervoor niet meer afgesloten worden.

Rioleringswerken

Na de werken die reeds zijn uitgevoerd volgen nog de grote rioleringswerken en de volledige heraanleg van de Markt. Het bestek daarvoor wordt wellicht tijdens de gemeenteraad van 28 januari goedgekeurd. Nadien start de openbare aanbestedingsprocedure. De rioleringswerken zelf starten wellicht in augustus. “Hoe de werken meer gedetailleerd zullen verlopen, wordt gecommuniceerd zodra een aannemer gekend is. Daarnaast wachten we ook nog op de resultaten van en benodigde acties voor het archeologisch onderzoek”, vervolgt Ward Kennes. “Concreet wil dit zeggen dat in de periode februari tot en met juli 2020 enkel werken van een kleine omvang en met een beperkte hinder worden uitgevoerd.”

Nieuwsbrief

Ook tijdens de toekomstige werken zal de gemeente er alles aan doe nom de hinder zoveel mogelijk te beperken. “We raden iedereen aan om zich in te schrijven op de nieuwsbrief. Zo krijgen ze meteen een stand van zaken, een wijziging in de planning, of belangrijke info over een omleiding in hun mailbox.”

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de website van Aquafin. “Ondertussen zijn de problemen met WhatsApp ook van de baan en kunnen burgers zich opnieuw inschrijven voor updates. Stuur het projectnummer KAS3016 naar 0474 56 39 12 en je ontvangt regelmatige updates. Let wel: dit nummer dient enkel om via WhatsApp te communiceren, je kunt er dus niet naar bellen.”