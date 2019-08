Werken op de Lichtaartsebaan in Kasterlee, verkeer moet beurtelings passeren Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

Vanaf maandag 19 augustus tot en met 26 augustus worden er in Kasterlee elektriciteitswerken uitgevoerd ter hoogte van de Lichtaartsebaan huisnummer 47 tot en met huisnummer 51. Het rijvak in de richting van Kasterlee zal hierdoor niet beschikbaar zijn voor het doorgaand verkeer. Met tijdelijke verkeerslichten zal het verkeer in beide richtingen afwisselend langsheen de werken kunnen passeren.