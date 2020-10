Vrouw gewond na stevige klap tegen brugpijler Toon Verheijen

09 oktober 2020

De hulpdiensten werden vrijdagavond even voor 21 uur opgeroepen voor een zwaar ongeval in de Beukendreef. De bestuurster van een kleine bestelwagen was er tegen een brugpijler gereden. Het slachtoffer zat gekneld in haar voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden uit haar wagen. Ze is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.