Vrouw gekneld in auto na klap tegen boom Jef Van Nooten

08 juni 2020

16u20 0

Op de Beersebaan in Gierle bij Lille is even voor 14 uur een autobestuurster tegen een boom beland. Een vrouw van rond de 50 verloor op het rechterbaanvak de controle over haar auto en botste tegen de boom. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Door het ongeval bleef de weg een uur afgesloten voor alle verkeer.