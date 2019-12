Vrouw (66) overleden na ongeval op Turnhoutsebaan Jef Van Nooten

17 december 2019

09u24 28 Kasterlee Op de Turnhoutsebaan in Kasterlee is dinsdagochtend rond 7.45 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Het 66-jarige slachtoffer, B.F. uit Kasterlee, overleefde de klap niet.

Een 66-jarige vrouw werd dinsdagochtend er bij het oversteken van de Turnhoutsebaan gegrepen door een auto. Het slachtoffer werd opgeschept en belandde tegen de voorruit van de wagen. De hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar het slachtoffer is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde kort voorbij het kruispunt met Goorkens. Op de plaats van het ongeval is geen oversteekplaats. Waarom de vrouw uitgerekend op die plaats de straat wilde oversteken, is niet duidelijk.

Het verkeersongeval gebeurde niet ver van de plaats waar een paar jaar geleden een groep fietssters uit Retie werd aangereden. Drie fietssters lieten toen het leven. “Het is een drukke gewestweg”, reageert een buurtbewoonster. “Het is al gevaarlijk om met een auto de weg over te steken, te voet of met een fiets is het levensgevaarlijk. Op de plaats waar het ongeval met de Blue Ladies gebeurde, zijn er nadien niet voor niets verkeerslichten geplaatst.”