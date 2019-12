Vrouw (64) overleden na ongeval op Turnhoutsebaan Jef Van Nooten

Op de Turnhoutsebaan in Kasterlee is dinsdagochtend rond 7.45 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 64-jarige vrouw werd er bij het oversteken van de straat gegrepen door een auto. Het slachtoffer werd opgeschept en belandde tegen de voorruit van de wagen. Het slachtoffer is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde kort voorbij het kruispunt met Goorkens. Op de plaats van het ongeval is geen oversteekplaats.