Vrijwilligersgroep Op de Spiegel vzw toont met klavertjesmondmasker dat ze vluchtelingen welkom heet Jurgen Geyselings

21 juni 2020

10u41 0 Kasterlee Op vrijdag 19 juni, de dag voor Wereldvluchtelingendag, lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen het klavertje als nieuw symbool in haar campagne ‘De Geluksbrengers’. Ook bij Op de Spiegel vzw in Kasterlee doet men hier aan mee met een klavertjesmondmasker.

Met het klavertje vier toont Op de Spiegel vzw dat ze open staat voor alle vluchtelingen. “Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil Op de Spiegel vzw de komende maanden iedereen een geluksbrenger zien worden”, klinkt het. “Een verschil maken vergt weinig. Met een klein engagement op ieders maat. Van simpelweg ‘hallo’ zeggen tot een lokale vrijwilliger worden die vluchtelingen helpt om hen toekomstdromen waar te maken. Dat is juist waar Op de Spiegel vzw voor staat.” Op de Spiegel vzw bestaat ondertussen 1 jaar en had dit graag gevierd op de eerste algemene vergadering op Wereldvluchtelingendag, 20 juni. Aangezien Op de Spiegel vzw deze vergadering ook ziet als een feest van onderlinge solidariteit en vriendschap kan dit niet op de voorziene datum doorgaan.

Zelfstandiger bestaan

Op de Spiegel vzw behandelde tijdens hun eerste jaar gemiddeld een drietal aanvragen per maand. “Iedere aanvraag wordt grondig onderzocht vooraleer er een natuurlijke verbintenis wordt aangegaan”, gaat het verder. “We vinden het heel belangrijk dat elk gesteund project effectief bijdraagt tot een zelfstandiger bestaan. Zo kon een nieuwkomer het afgelopen jaar zijn studie voor maatschappelijk werker afmaken, een andere volgde een intensief taalbad Nederlands aan de universiteit van Antwerpen, en wordt een andere nieuwkomer geholpen om zijn jongensdroom waar te maken, namelijk vrachtwagenchauffeur worden.”

Het doet de bestuursleden van Op de Spiegel vzw deugd om vast te stellen dat een beperkte steun zo’n groot verschil kan maken. “Zelfs in de afgelopen moeilijke coronamaanden konden alle aangegane engagementen stipt nageleefd worden. Zo lukt het om steeds weer andere nieuwkomers de kans te geven om zich verder te ontplooien volgens hun talenten, zodat ze volwaardig kunnen doorgroeien in onze maatschappij. Een duwtje in de rug om een zelfstandige activiteit op te starten, om een opleiding te volgen, voor de erkenning van het diploma dat in het thuisland werd behaald, een bijkomende specialisatie die kansen biedt op een promotie,…”