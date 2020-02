Vrijwilligers gezocht voor kaboutervertellingen op de Kabouterberg Jef Van Nooten

19 februari 2020

13u58 2 Kasterlee De gemeente Kasterlee zoekt kaboutervertellers. Bedoeling is dat ze op de Kabouterberg enthousiast verhaaltjes over kabouters vertellen tegen groepen van zo’n 25 kinderen.

De kaboutervertellingen op de Kabouterberg bestaan al langer, maar de gemeente heeft nood aan extra vertellers. Een kabouterverteller is iemand die enthousiast en geanimeerd kabouterverhaaltjes aan kinderen vanaf 3 jaar kan overbrengen. Terwijl je wandelt op Kabouterberg, over de zandduinen en luchtwortels, houd je de kindjes geboeid met je verhalen, spelletjes en liedjes”, klinkt het bij de gemeente. “Het enthousiasme, de nieuwsgierige blikken en lachende gezichtjes van de kindjes zijn de drijfveer van een goede verteller.”

7.000 kinderen

Elk jaar komen ongeveer 7.000 kinderen de Kabouterberg bezoeken onder begeleiding van hun ouders, grootouders, leerkrachten en de jeugdbeweging. Wie in groep komt, kan vooraf een kaboutervertelling reserveren. “Hiervoor zoeken we dus gemotiveerde vrijwilligers, die enthousiast voor een groep van een 25-tal kinderen verhaaltjes over kabouters kunnen vertellen. Je krijgt een onkostenvergoeding van 25 euro per vertelling.”

Meer informatie via 014 84 85 19 of kabouterberg@kasterlee.be.