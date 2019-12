Volleyballers protesteren aan gemeentehuis: “Hogere huurgelden zijn strop rond de nek” Jef Van Nooten

17 december 2019

20u12 4 Kasterlee Een grote delegatie van Volleybalclub Kasterlee verzamelde dinsdagavond aan het gemeentehuis in Kasterlee. De club voerde er actie omdat ze net als andere clubs voortaan een pak meer moet voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal. Voor Volleybalclub Kasterlee komt het neer op een verhoging van 5.000 tot 6.000 euro per seizoen. “Deze extra belasting kan het einde betekenen van het bruisende verenigingsleven in Kasterlee”, klinkt het.

De sportclubs in Kasterlee staan op hun achterste poten. In een zoektocht naar geld heeft het gemeentebestuur van Kasterlee onder meer beslist om de retributietarieven te verhogen voor het gebruik van de gemeentelijke accommodatie voor sport en vrije tijd. De gemeente benadrukt dat het om een inhaalbeweging gaat, omdat er de afgelopen jaren geen herziening of indexering gebeurde. Maar daar heeft onder meer Volleybalclub Kasterlee geen boodschap aan. De club beschouwt de verhoging van de tarieven als een financiële strop rond de nek van de vele Kastelse verenigingen. “Concreet komt het in geval van onze club, Volleybalclub Kasterlee, neer op een verhoging van 5.000 tot 6.000 euro per seizoen, bovenop een jaarlijkse indexering van de tarieven”, zegt Dave Luyten van Volleybalclub Kasterlee. “Uiteraard zijn wij niet de enige club die getroffen wordt. Ook vele andere sportclubs die – bij gebrek aan alternatief - veelvuldig gebruik maken van de gemeentelijk sportinfrastructuur worden financieel zeer zwaar getroffen. Net als de vele verenigingen die gebruik maken van de vrijetijdsinfrastructuur.”

Wraakroepend

Het stoot Volleybalclub Kasterlee tegen de borst dat de clubs flink meer moeten betalen, terwijl er in het meerjarenplan bijvoorbeeld wel 138.000 euro wordt vrij gemaakt voor het vernieuwen van eigen website, intranet en logo. “Dat is op zijn minst wraakroepend voor een bestuur dat zich naar eigen zeggen inzet voor een bruisend verenigingsleven in de gemeente.”

Signaal

Volleybalclub Kasterlee zakte dinsdagavond met een grote delegatie naar het gemeentehuis af om actie te voeren. ‘De gemeente de allure, de clubs de facturen’, stond er te lezen op een spandoek. “We willen het gemeentebestuur langs deze weg een duidelijk signaal geven dat deze extra belasting het einde kan betekenen van het bruisend verenigingsleven in Kasterlee.”

Opcentiemen

Ook oppositiepartij N-VA kan zich niet vinden in het financiële luik van de meerjarenplanning. Want behalve de retributietarieven stijgen bijvoorbeeld ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing gaat in Kasterlee van 614 naar 714. “Er is een lichte daling van de personenbelasting, maar uiteindelijk stijgen de belastingen van onze Kastelse burgers netto met 5 procent in totaal”, zegt fractievoorzitter Kris Goossens. “Maar daar stopt het nog niet. Midden 2020 is er ook een forse stijging voorzien wat betreft de huurprijzen van onze sporthallen en ontmoetingscentra. Hiermee raakt het gemeentebestuur onze verenigingen en sportclubs recht in het hart. De kostprijs van een vergaderzaal in een OC gaat maar eventjes maal vier, maar het zijn vooral de frequente gebruikers van de sporthallen die het gelag betalen. Dat het gemeentebestuur twee maanden geleden zomaar eventjes 100.000 euro reserveerde voor de bouw van een skatepark in Lichtaart maakt het allemaal nog schandaliger.”