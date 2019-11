Vijf grote LED-palen moeten dorp verlichten Jef Van Nooten

25 november 2019

19u42 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee heeft vijf grote LED-verlichtingspalen aangekocht. Die moeten het dorp verlichten nu de openbare verlichting in het centrum van Kasterlee is afgeschakeld door werken aan de nutsleidingen.

Omwille van de werken aan de nutsleidingen is de openbare verlichting afgeschakeld in het centrum van Kasterlee. Dat maakt het erg donker op en rond het marktplein. “Omdat de werken in kader van Masterplan De Met nog zeker twee jaar gaan duren, heeft de gemeente beslist om deze mobiele verlichtingspalen niet te huren maar aan te kopen. Op die manier investeren we in de veiligheid van alle weggebruikers”, vertelt burgemeester Ward Kennes. “Na afloop van de werken wordt bekeken of ze verkocht worden of de gemeente ze nog verder kan gebruiken.”

Binnen Masterplan De Met wordt de Markt omgevormd tot een verkeersluw dorpsplein, een gezellige groene plek die eenheid en harmonie uitstraalt en waar de kerk geïntegreerd is in de publieke ruimte. “Tegelijk met de heraanleg van de Markt worden ook omvangrijke rioleringswerken uitgevoerd met de aanleg van een gescheiden stelsel voor afval- en regenwater. Onder het marktplein worden bufferbekkens met een aanzienlijke capaciteit aangelegd die het regenwater kunnen opvangen en vertraagd afvoeren”, aldus nog Ward Kennes. “Momenteel zijn voorbereidende nutswerken bezig. De echte werken starten op 6 maart 2020 en zullen 22 maanden duren.”