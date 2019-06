VIDEO. Tot 106 kilometer per uur: Bobbejaanland opent met ‘Fury’ de snelste achtbaan in de Benelux Jurgen Geyselings

23 juni 2019

10u02 430 Kasterlee In Bobbejaanland is zaterdagavond ‘Fury’ geopend. De nieuwste attractie van het pretpark in Lichtaart is meteen de snelste in de Benelux met topsnelheden tot 106,6 kilometer per uur. De 830 meter lange rollercoaster gaat ook een paar keer over de kop.

‘Fury’ ligt centraal in het park, tussen Typhoon en Sledge Hammer. Met de nieuwe waterpartij Naiads Waters vormt Fury het eerste themagebied in Bobbejaanland, Land of Legends. Elke attractie staat voor één van de natuurelementen op aarde.

Land of Legends

Fury staat voor vuur, Typhoon voor lucht, Sledge Hammer voor aarde en Naiads Waters vanzelfsprekend voor water. Samen met The Guardian of Elements, een groots standbeeld dat zijn plekje kreeg op een rots, centraal tussen de vier rijken, ga je in Land of Legends de strijd aan om de vier natuurelementen te beschermen tegen het kwade.

Grootste investering ooit

“We zijn fier om hier voor vierhonderd genodigden onze nieuwe trots van het park te mogen voorstellen”, glundert Yves Peeters, directeur bij Bobbejaanland. “Het gaat om de grootste investering ooit in ons park. De concurrentie vanuit de andere pretparken is niet min, daarom konden we niet achterblijven. Met de opening van Fury brengen we een leuk extraatje voor de bezoekers in ons park en vanzelfsprekend brengt een extra attractie een verkleining van de wachtrijen bij de andere attracties in het park. Een win-win situatie voor de bezoekers.”

Vooruit of achteruit

En zo gaat het eerste ritje voor de bezoekers van Vuur in Land of Legends van start. Bij het instappen krijgen de strijders de keuze om de rit vooruit of achteruit te beleven.Daarna zet iedereen zich schrap voor een knaller van een ervaring. Snelheid, loopings en kurkentrekkers, Bobbejaanlands nieuwste heeft het allemaal in zich. Samen met je medestrijders in je vuurwagen ga je de strijd aan tegen draak Fogo.

Angstige blikken en lachende gezichten halen de bovenhand bij de strijdlustigen die plaatsnemen in de vuurwagen van Fury. Een 830 meter lange rollercoaster die een topsnelheid bereikt van maar liefst 106 kilometer per uur en daarmee de snelste in de Benelux.

Pittig

De eerste mensen die uitstappen zijn alvast vol lof over hun ervaring in de achtbaan. “Het is een once in a lifetime-ervaring”, weet bezoeker Emmy Burm. “Bij de aankondiging kwam men op de proppen met het woord pittig, maar dat is nog zacht uitgedrukt.”

Medepassagier Palings Peter treedt Emmy bij: “Volgens mij heeft deze rollercoaster momenteel meer effect op mijn lichaam dan de cava die we bij de speech kregen.”