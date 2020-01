Verenigingen ruimen 1,5 ton zwerfvuil langs Kastelse wegen Jef Van Nooten

27 januari 2020

19u49 2 Kasterlee Vrijwilligers van tien verenigingen en drie buurtcomités in Kasterlee hebben in 2019 in totaal 1,5 ton zwerfvuil geruimd. Ze werden daarvoor maandagavond beloond door het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur van Kasterlee riep in 2018 een subsidie in het leven waarbij verenigingen en buurtcomités beloond worden als ze zwerfvuil ruimen. In 2019 zijn tien verenigingen en drie buurtcomités op de kar gesprongen. “Samen maakten zij een totaal traject van 98 kilometer schoon in onze gemeente, met in totaal 203 gevulde zwerfvuilzakken. Dat gaat over zo’n 1,5 ton zwerfvuil dat ze van de straat hebben gehaald”, zegt schepen van Milieu Gert Storms.

Verenigingen krijgen voor hun werk een subsidie van 100 euro per kilometer die ze zwerfvuilvrij houden, met een maximum van 1.000 euro per jaar. Buurtcomités krijgen voor 100 euro cadeaucheques. De cheques werden maandagavond in het gemeentehuis overhandigd aan vertegenwoordigers van de verenigingen en buurtcomités.