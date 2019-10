Veertiger verdacht van oplichting na het verliezen van 2,5 miljoen euro van 56 beleggers tijdens het speculeren op de beurs Tim Van der Zeypen

03 oktober 2019

17u25 0 Kasterlee Bart V.L., een 44-jarige man uit Tielen (Kasterlee), heeft zich donderdagochtend moeten verantwoorden voor oplichting. Ruim twee miljoen euro zou hij hebben verdoezeld tijdens het speculeren op de beurs. Het parket eiste een celstraf van achttien maanden maar de zwaarste straf die op hem staat te wachten is de schadeclaim van de gedupeerden. Meer dan dertig slachtoffers stelden zich vanochtend burgerlijke partij. De veertiger ontkende niet maar vond de oplichting iets te kort door de bocht: “Ik wilde het verlies recht zetten maar de put werd steeds groter.”

Na jarenlang te hebben gewerkt in de financiële sector en zelfs te hebben gehandeld op de beurs in Londen, keerde de veertiger in 2008 terug naar België. Hier besloot hij om het verhandelen van aandelen verder te zetten op zelfstandige basis. Er werd een bedrijfje opgericht en de 44-jarige begon fondsen te werven. Naast bij familieleden vond hij dit ook bij vrienden.Volgens het parket en de burgerlijke partijen won hij hun vertrouwen steeds op een sluwe wijze en veelal in het verenigingsleven.

“Op café en tussen pot en pint”, vertelde de advocaat van een van de slachtoffers. “Daar vertelde dan over zijn jarenlange ervaring in de financiële wereld waardoor mijn cliënt op dat moment helemaal niet meer twijfelde aan zijn kunnen en kennis.” De advocaat van een ander slachtoffer, een 25-jarige jongeman, die al zijn eerste spaarcenten in de veertiger investeerde, vulde aan: “Mijn cliënt leerde hem kennen in de wielerclub. Op basis van zijn verhalen en beloftes moest ik niet lang aarzelen om mee in het verhaal te springen.”

2,5 miljoen euro

In de komende negen jaar, tussen 2008 en tot aan zijn arrestatie in maart 2017, overtuigde hij in totaal zo’n 56 beleggers om lid te worden van zijn beleggersclubje. “Met zijn listige kunstgrepen verkreeg hij zo voor meer dan 2,5 miljoen euro op zijn rekeningen”, luidde het in de vordering van het parket. Veel van die gelden werd er bij de huiszoekingen en de arrestatie in maart 2017 niet meer van terug gevonden. “Telkens wanner hij verlies maakte tijdens het verhandelen van de aandelen, verdoezelde hij de realiteit door positieve mails te sturen naar zijn klanten en hen zo voor te liegen zodat de slachtoffers hun geld niet zouden terug vragen. Pas wanneer een iemand dit deed, kwamen zijn frauduleuze aan het licht”, besloot de openbaar aanklaagster.

Zij dagvaardde de man nu voor oplichting en valsheid in geschriften en eiste een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 500 euro alsook een beroepsverbod van vijf jaar.Al zal zijn zwaarste straf allicht de gevraagde schadevergoeding van de 36 burgerlijke partijen worden. Zij eisten naast morele schade ook hun geïnvesteerde geld terug.

Sneeuwbal

“De belangrijkste regel die mijn cliënt heeft geschonden is die om te handelen met familie en vrienden”, zei zijn raadsman David Verreckt. “Op het moment dat hij verlies begon te draaien, durfde hij net daarom niet communiceren. Hij had schrik voor hun reacties.” Dat verlies probeerde naar eigen zeggen vervolgens zo snel mogelijk terug te verdienen waardoor er risicovoller werd gehandeld en de financiële put steeds groter werd.

“En die sneeuwbal is zeven jaar lang blijven rollen met de gekende gevolgen”, voegde meester Verreckt nog toe. “Hij geeft toe dat er fouten zijn gebeurd maar het is nooit zijn opzet geweest om iemand op te lichten. Het klinkt niet sympathiek maar eigenlijk weet je als belegger van voor af aan dat je op het einde van de rit, nul euro kan overhouden.”

Terugbetalen

De strafpleiter besloot met aan de rechtbank te vragen om de oplichting op zijn minst te herkwalificeren naar misbruik van vertrouwen en zijn cliënt niet effectief naar de gevangenis te sturen. Dit zou zijn niet enkel zijn job maar ook de terugbetaling van de slachtoffers in gevaar brengen. “Dat zou jammer zijn want dit is echt wel zijn bedoeling geweest vanaf de eerste dag dat hij is vrijgelaten uit de gevangenis in afwachting van zij proces”, eindigde de advocaat zijn pleidooi.

Iets wat V.L. ook zelf benadrukte terwijl hij uitvoerig zijn excuses aanbood aan de slachtoffers: “Ik heb nooit de intentie gehad om iets verkeerds te doen maar ik wil er nu alles aan doen om het opnieuw goed te maken.” Wat de drie rechters oordelen na beraad weten we op 31 oktober.