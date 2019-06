Vandecruys opent vernieuwde slagerij Jef Van Nooten

19 juni 2019

14u13 4 Kasterlee Slagerij Vandecruys aan de Turnhoutsebaan in Kasterlee is de voorbije drie weken volledig gerenoveerd. “Na 13 jaar was het tijd voor een nieuw kleedje”, zegt Liesbeth Mertens van Slagerij Vandecruys.

Nadat Vandecruys al een slagerij had in Geel, opende in 2006 een tweede vestiging in Kasterlee. Dertien jaar later onderging de slagerij aan de Turnhoutsebaan een metamorfose. Van donderdag tot en met zondag zijn er verscheidene heropeningsacties. We kozen zeer bewust voor een energievriendelijk concept. Dakisolatie, de nieuwste koeltechnieken en energiezuinige verlichting waren prioriteit voor onze vernieuwde slagerij”, zegt Liesbeth Mertens.

Niet alleen de inrichting van de slagerij veranderde. Vandecruys vernieuwt ook het assortiment. “Zo werken we ondermeer samen met kaasmeester Martens die ons begeleid in het aanbieden van een compleet nieuw gamma zachte en harde kazen”, klinkt het. “Naast de kazen bieden wij voortaan ook een ruim aanbod wijnen aan.”

Donderdag en vrijdag kunnen klanten kennis maken met de kazen, op zaterdag met de wijnen. Vrijdag en zaterdag komt een Spanjaard naar de slagerij om hammen met de hand te snijden en te laten proeven. “Naast deze nieuwigheden zijn ook onze vertrouwde ambachtelijke producten in de aanbieding tijdens de opening. We hebben immers drie erkende streekproducten; zwarte pensen, witte pensen en Kempisch gezouten spek.”