Vandalen vernielen pas ingezaaid grasveld aan Hoge Rielen Toon Verheijen

03 november 2019

17u25 10

Vandalen hebben vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag een grasland vernield in de omgeving van de Hoge Rielen. Liesbet Pieters en haar partner Bart Hermans kwamen er zaterdagochtend op uit. De eigenaars van het perceel vermoeden dat de daders met een 4x4 over veld zijn gereden dat nog maar sinds enkele weken opnieuw was ingezaaid. Het koppel deed aangifte bij de politie, maar hoopt vooral dat er getuigen zijn die iets gezien hebben.