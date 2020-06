Uitbaters Ark van Noë opgelucht na groen licht voor horeca: ‘Van zestig feesten naar nul, dat was een serieuze tik’ Jurgen Geyselings

06 juni 2020

13u05 5 Kasterlee “Eindelijk!”, dat woord kwam éénsluidend uit de monden van Nick Meylemans, Wout Janssen en Nick Smets toen de horeca in ons land groen licht kreeg om de deuren te openen. Vanaf woensdag 10 juni kan iedereen weer ten volle komen genieten op het domein van de Ark van Noë.

De drie Herenthoutse kameraden baten ondertussen al enkele jaren Ark van Noë in Lichtaart uit en bouwden de groene oase naast de Kleine Nete uit tot een veelzijdig domein waar iedereen zich thuis voelt. Het terras, de brasserie, de grote speeltuin, het zandstrand met bijhorende beachbar, kajakverhuur, de kinderboerderij en een grote feesttent zijn trekpleisters die jaar na jaar uitgebouwd werden.

Jardin d’Amis

De grote feesttent wordt in het voorjaar en de zomer verhuurd voor trouwfeesten, bedrijfsfeesten en communiefeesten. “Van de zestig feesten die vastlagen dit jaar schiet er niet ééntje over”, weet Wout Janssen. “Dat was een serieuze tik die we incasseerden, maar we kijken hoopvol de zomer tegemoet. Voor de leegstaande feesttent naast de vijver zijn we volop in onderhandeling om er zo snel mogelijk een groots belevingsrestaurant in onder te brengen onder de naam ‘Jardin d’Amis’. Hierover kunnen we momenteel niet veel kwijt, enkel dat dit een enorme troef zal worden voor Ark van Noë in 2020.”

Het stralende weer de voorbije maanden maakt het extra zuur, dit zijn normaalgezien voor ons de échte topdagen Nick Meylemans

Normaalgezien openden de poorten van het domein op zaterdag 14 maart, exact één dag nadat alle horeca in België de deuren moesten sluiten. Oorspronkelijk voor drie weken, ondertussen werden dat bijna drie maanden. “We zijn uiteindelijk enorm tevreden dat we komende woensdag terug mensen kunnen ontvangen op ons terras en in de speeltuin”, vertelt Nick Meylemans. “Het stralende zomerweer dat al de ganse corona-periode heerst, maakt het extra zuur. Zulke zomerse dagen zijn voor ons normaalgezien topdagen met een vol terras, vele blije kinderen op de speeltuin en vele kajakkers die hun tocht op de Kleine Nete bij ons aanvatten. Dit laatste kan sinds korte tijd ook weer. Ons terrein is gelukkig heel groot, waardoor we vele mensen kunnen ontvangen de komende maanden, met de bijhorende social distancing.”

Nuttige tijdsbesteding

De verplichte sluitingstijd werd bij Ark van Noë nuttig besteed. “De vijver werd onder handen genomen en ondertussen kan je de bodem hiervan zelfs op de diepste plaatsen terug zien”, vertelt Nick Smets. “Het ganse domein kreeg een flinke onderhoudsbeurt en de toiletten werden volledig in een nieuw kleedje gestoken. De komende dagen alles nog netjes op zijn plaats zetten op ons terras met de nodige afstand tussen alle tafels, stoelen en banken en we zijn klaar om er een ganse zomer tegenaan te gaan!” Het domein van Ark van Noë in Lichtaart is vanaf nu woensdag 10 juni zeven dagen op zeven open en hoopt dat de weergoden hen en alle terrassen in gans België alvast goedgezind zijn.