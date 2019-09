Twintiger opnieuw betrapt met drugs JVN

06 september 2019

12u06 0 Kasterlee Ondanks een eerdere veroordeling werd de 27-jarige D.L. uit Kasterlee opnieuw twee keer betrapt met drugs. Hij riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden.

Op 18 november 2018 werd de twintiger betrapt met vier zakjes cocaïne. Drie maanden voordien was D.L. al tegen de lamp gelopen met cannabis. “Hij is in het verleden al veroordeeld voor drugsbezit. Toen kreeg hij een voorwaardelijke straf. Dit keer is een effectieve gevangenisstraf van 6 maanden op zijn plaats”, zegt openbaar aanklager Sophie Bruyninckx.

D.L. hoopt op mildheid van de rechter. “Hij rookt af en toe een joint, maar het was de eerste keer dat hij cocaïne bij zich had.”

Vonnis op 4 oktober.