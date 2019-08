Twee verdachten opgepakt voor inbraak in De 3master Toon Verheijen

24 augustus 2019

Het team Diefstallen van de politiezone Regio Turnhout heeft enkele dagen na het vaststellen van een inbraak in school de 3master in Kasterlee twee verdachten opgepakt. De twee inbrekers werden verraden door de camerabeelden die van de inbraak werden gemaakt. De feiten dateren van dinsdagnacht. De daders gingen er aan de haal met in totaal acht laptops. Dankzij het onderzoek van het team Diefstallen werd de buit teruggevonden en twee verdachten zijn opgepakt.