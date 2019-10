Twee monniken bezoeken leerlingen SMIK Jef Van Nooten

15 oktober 2019

De leerlingen van het laatste middelbaar van het Sancta Maria Instituut in Kasterlee (SMIK) kregen dinsdagvoormiddag twee voormalige monniken op bezoek. Ananya uit Zweden en Arpithaji uit India kwamen er getuigen over ‘het leven van hun dromen’. Beiden hebben ze als monnik les gegeven in India. Het duo werd naar Kasterlee gehaald door Annemie Van de Water van ’t Letterhuis uit Kasterlee. Ook zondagnamiddag waren de voormalige monniken al te gast in het SMIK, toen voor een volwassen publiek.