Twee kinderen van Kinderclub in Tielen geëvacueerd na hevige onweersbui: regen komt via plafonds en muren naar binnen Gemeente zoekt alternatief voor volgende week Toon Verheijen

13 augustus 2020

19u00 4 Kasterlee De gebouwen van de Kinderclub in Tielen kregen donderdagnamiddag te maken met ernstige wateroverlast. De regen sijpelde langs het plafond en de muren binnen. Verschillende lokalen stonden deels onder water. Ook het meubilair en speelgoed liep schade op. De reservaties voor vrijdag zijn geannuleerd en voor volgende week wordt uitgekeken naar een plan B. “Er wordt gekeken of we dit gebouw nog kunnen herstellen", zegt schepen van Kinderopvang Walter Van Baelen (CD&V) .



De oude kloostergebouwen aan Tielendorp zijn eigendom van de zusters van Vorselaar, maar worden door de gemeente verhuurd en de Landelijke Kinderopvang organiseert er de buitenschoolse kinderopvang en deze zomer ook de Kinderclub. Op het moment dat het water langs onder meer de lichtarmaturen naar beneden kwam, waren er nog twee kindjes aanwezig. “Vooral de keuken en nog enkele lokalen zijn getroffen ook op de bovenste verdieping”, zegt schepen Walter Van Baelen (CD&V). “Het is uiteraard een oud gebouw dat al heel wat heeft moeten doorstaan. We gaan nu wel alle gaten en afvoerpijpen grondig controleren en eventueel verleggen om problemen in de toekomst te vermijden.”

Reservaties

Voor vrijdag zijn alle reservaties ondertussen afgezegd. De ouders zijn verwittigd. “Voor de week erna kijken we uit naar een mogelijk plan B want de kans dat het in de gebouwen aan Tielendorp nog zal doorgaan lijkt ons eerder klein”, zegt schepen Van Baelen. “Waar die opvang dan zal doorgaan weten we nog niet. We willen dat wel zo snel mogelijk in orde brengen, want voor volgende week stonden er uiteraard ook al heel wat reservaties.”

Schade

De precieze schade aan het gebouw, de elektriciteit, het dak en de muren zal nog moeten blijken. Een deel van het meubilair en het speelgoed liep uiteraard ook schade op. “Alles droogt wel wat sneller met deze temperaturen, maar het valt dus nog af te wachten wat we nog kunnen gebruiken. We hebben alles ook op foto vastgelegd voor de verzekering. We zullen ook met de eigenaar van het gebouw moeten bekijken wat er moet gebeuren.”

Op verschillende plaatsen in Tielen was er sprake van straten en kelders die onder water waren gelopen. Dat was onder weer het geval in de Breemakkers.



