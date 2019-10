Turnhoutsebaan (N19) krijgt nieuwe laag asfalt: twee weken verkeershinder Jef Van Nooten

02 oktober 2019

16u36 3 Kasterlee Het wegdek van de Turnhoutsebaan (N19) in Kasterlee wordt vanaf maandag 7 oktober vernieuwd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt er de rijrichting naar Turnhout aan over een afstand van 1,2 kilometer.

De werken situeren zich op de rijrichting Turnhout, vanaf de verkeerslichten van de Noord-Zuid (aantakking centrum) tot aan de zijstraat Bergakkers. “Het wegdek wordt laag per laag afgefreesd tot ongeveer 12 cm diep. Dit gebeurt volgens strenge voorschriften omdat er historisch ook teerhoudend asfalt aanwezig is”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Vervolgens wordt de rijweg terug opgebouwd met nieuwe lagen asfalt. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. De werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.”

De Turnhoutsebaan blijft tijdens de werken in beide richtingen open. Het doorgaand verkeer moet wel tijdelijk in beide richtingen over één rijstrook rijden, op de kant richting Kasterlee. “Aan het begin en einde van de werfzone worden doorsteken in de middenberm voorzien. De zijstraten Eikenlaan en Bergakkers worden afgesloten tijdens de werken. Voor de zijstraten Kleinrees, Vekemans en Zandhoef geldt het rechts-in-rechts-uit-principe, linksaf draaien is niet mogelijk. Het vrijliggende fietspad blijft open tijdens de werken. Er worden ook tijdelijke fietsoversteekpunten voorzien.”

Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.