Tom Moons (De Kempen): “Ik deelde met KFC Turnhout heel veel lief en leed” Jef Tegenbos

16 september 2020

10u46 0 Kasterlee Met De Kempen-KFC Turnhout staat er zaterdagavond (19.30 uur) in derde afdeling B een buren- en prestigeduel op de kalender. Beide terreinen liggen op nauwelijks enkele kilometers van mekaar. Voor Tom Moons, trainer van De Kempen, is het een bijzondere confrontatie.

De Kempen maakte van het laatste weekend van de voorbereiding gebruik om een oefenwedstrijd af te werken op het veld van de buren van KFC Lille.

“Dat we met Lille in dezelfde reeks staan, maakte voor mij niks uit”, zegt de trainer van De Kempen. “In competitieverband staan we pas op de laatste speeldag van de heenronde tegenover mekaar. Het was vooral belangrijk dat we tegen een ploeg stonden die een degelijke waardemeter vormde. Het is een wedstrijd die mij toch nog wat geleerd heeft.”

Werkpunten

De trainer van de Kempische fusieclub stelde vast dat er nog wat werk op de planken ligt.

“De mentaliteit kon alleszins beter. Dat heb ik de voorbije weken nog ondervonden. Uiteindelijk is dat een basisprincipe dat we in acht moeten nemen. We hadden in de voorbereiding eveneens af te rekenen met spelers die last hadden van kleinere blessures. Ik hoop dat dat euvel zal opgelost zijn.”

Loopbaan

KFC Turnhout liep ruim 26 jaar als rode draad door het voetballeven van Tom Moons.

“Turnhout is een ploeg waarmee ik alle reeksen heb doorlopen. Ik denk dat dat voldoende zegt. Dat betekent dat ik er alle lief en leed mee gedeeld heb. Als je zo’n lange periode met mekaar verbonden bent, zorgt dat voor een band die blijvend is. Ik ken er uiteraard nog bijzonder veel volk. Door het uitstellen van de eerste twee speeldagen wil het toeval dat we zaterdagavond meteen tegenover mekaar staan. Laat ons hopen dat, ondanks de beperkingen die er worden opgelegd, de nodige sfeer aanwezig zal zijn.”

Reeks

Aan de vooravond van de competitie is iedereen het erover eens dat derde afdeling B een zware reeks zal zijn. Dat is eveneens de mening van Tom Moons.

“Ik verwacht dat het elke week een sportieve strijd zal worden. Met diverse ploegen die aan mekaar gewaagd zijn. Dat er om de haverklap één of meerdere burenduels op het programma staan, is mooi meegenomen.”