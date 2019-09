Toeristischer dan ooit: 12.200 extra overnachtingen in Kasterlee Jef Van Nooten

24 september 2019

12u10 0 Kasterlee Kasterlee heeft zijn reputatie van toeristische gemeente vorig jaar alle eer aan gedaan. In 2018 werden 282.205 overnachtingen geregistreerd, dat is een gemiddelde van 773 overnachtingen per nacht.

“Kasterlee is in de Antwerpse Kempen de toeristische gemeente bij uitstek”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Onze groene plattelandsgemeente biedt de bezoeker meer dan 36 logiesverstrekkers en meer dan 80 horecanten.”

Uit cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau blijkt dat er vorig jaar 282.205 overnachtingen werden geregistreerd in Kasterlee. Dit is een gemiddelde van 773 overnachtingen per nacht. In 2017 waren er 270.012 overnachtingen. Kasterlee kende dus een stijging met 12.200 overnachtingen uit binnen- en ook steeds meer uit het buitenland. “Deze goede cijfers zijn een stimulans om te blijven investeren in toerisme, als een cruciale economische sector in Kasterlee. Na het nieuw toeristisch infokantoor in 2018 bouwt het gemeentebestuur in 2019 het project de ‘Slapende Reus’ volop verder uit.”