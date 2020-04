Toeristische sector in Kasterlee incasseert zware klappen: gemeente voorziet 500.000 euro Jef Van Nooten

22 april 2020

10u33 0 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee doet een forse inspanning om lokale ondernemers te ondersteunen. Zo moeten bedrijven dit jaar geen milieubelasting betalen, en voor de toeristische sector valt de logiesbelasting weg. Kasterlee voorziet een globaal budget van 500.000 euro.

Terwijl de coronacrisis ons nog volop in de ban houdt, is nu al duidelijk dat gemeentebesten voor uiteenlopende uitdagingen zullen staan. “Onder meer de lokale economie incasseert serieuze klappen. Daarom nemen CD&V en Open VLD naast de maatregelen van de federale en de Vlaamse overheid, ook als gemeentebestuur een aantal beslissingen om die lokale economie in Kasterlee extra zuurstof te geven”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Milieubelasting

Half maart werd reeds beslist dat de betaaltermijn voor de milieubelasting voor gezinnen verlengd wordt van mei tot eind oktober. “Nu gaat de coalitie van CD&V en Open VLD nog een stap verder door de milieubelasting voor bedrijven voor dit jaar niet te innen. Deze maatregel komt ten goede aan handelaars, zelfstandigen, landbouwbedrijven, KMO’s, horecanten en vrije beroepen”, vervolgt Ward Kennes.

Toeristische sector

Ook voor de toeristische sector – die heel belangrijk is in Kasterlee – heeft het gemeentebestuur een tegemoetkoming in petto. “Kasterlee is binnen de Kempen de toeristische trekpleister bij uitstek. Momenteel zijn onze hotels, campings, B&B’s, vakantiehuizen en jeugdverblijven zwaar getroffen”, klinkt het. “De gevolgen van de coronacrisis hebben in de paasvakantie tot zware verliezen geleid voor alle logiesverstrekkers. Om deze voor Kasterlee belangrijke sector een hart onder de riem te steken is beslist om ook de forfaitaire logiesbelasting voor 2020 te schrappen.”

Horecapanden

Een derde tegemoetkoming heeft betrekking op de drie horecapanden die de gemeente Kasterlee in concessie heeft: het sportcafé in Tielen, De Pit in OC Kasterlee en de kantine van sporthal Duineneind. “Om onze concessiehouders door deze periode van gedwongen sluiting te helpen, zal de huurvergoeding voor maart en april 2020 wegvallen. Indien de sluiting zou duren tot na 15 mei, wordt deze kwijtschelding nog uitgebreid.”

Oproep

Het gemeentebestuur wil hiermee een voorbeeld stellen. “We roepen de eigenaars van andere horecapanden op om vergelijkbare maatregelen te nemen om de horecanten door deze periode te helpen”, besluit Ward Kennes.