Toeristisch infokantoor van Kasterlee is voorbeeld voor heel Vlaanderen Jef Van Nooten

11 februari 2020

17u04 3 Kasterlee Het toeristisch infokantoor van Kasterlee valt erg in de smaak sinds de vernieuwing in 2017. Bij de nieuwe inrichting sterk rekening gehouden met de beleving. Kasterlee krijgt nu regelmatig collega’s van andere toeristische infokantoren over de vloer om inspiratie op te doen.

Bij de vernieuwing van het toeristisch infokantoor in Kasterlee werden vele belevingsmogelijkheden geïntegreerd. “Bij de uittekening ervan werd rekening gehouden met de verschillende leeftijden en de mobiliteit van de bezoekers. Maar ook met het visuele aspect, de comfortabele toegankelijkheid en de integratie van onze rijke natuur”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Er werd op verschillende manieren gedacht aan het inzetten van alle zintuigen, zoals het gebruik van geur-, voel- en hoorelementen. Mensen met een beperking kunnen zo op een belevingsvollere manier alles ontdekken.”

Inspiratie

Recent kreeg het toeristisch infokantoor bezoekers uit Lokeren en Hamont-Achel over de vloer. Zij willen inspiratie halen in het pompoendorp. “Kastelee met zijn groene natuur, culinaire horeca aanbod, talrijke evenementen en lange toerische traditie is een sterk merk in de wereld van het toerisme. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een innovatief kantoor met tal van belevingselementen. Wij zijn graag bereid onze kennis en ervaring op dat vlak te delen met andere toeristische actoren,” besluit burgemeester Ward Kennes.