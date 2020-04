Toegangspoorten Bobbejaanland blijven nog voor onbepaalde tijd gesloten Jurgen Geyselings

04 april 2020

16u10 1 Kasterlee Paasvakantie, dat betekent normaalgezien de start van het pretparkseizoen voor de fans van Bobbejaanland. Daar waar andere jaren duizenden mensen afzakken richting het pretpark was het er nu, in corona-tijden, oorverdovend stil.

Corona gooide flink wat roet in het eten voor de pretparkbezoekers. Dit weekend bleven de poorten van het pretpark voor iedereen gesloten. “Bobbejaanland blijft voorlopig gesloten”, staat te lezen op de website van het attractiepark in Lichtaart. “Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend. Wanneer het park effectief kan opengaan, blijft afhankelijk van het advies en de richtlijnen van de bevoegde instanties. Veiligheid van bezoekers en medewerkers primeert.”

Voor informatie betreffende de reeds aangekochte tickets, abonnementen en allerhande vragen opende Bobbejaanland een speciale website. Alle informatie over ‘Het plezantste land’ in tijden van corona vind je terug op www.bobbejaanland.be/Bobbejaanland-Corona