Thomas Van der Flaas (25) is jongste chef van Jong Keukengeweld: “In kostuum gaan eten? Sneakers en jeans zijn goed genoeg!” Annelin Marien

19 september 2019

14u25 1 Kasterlee Met 25 jaar op de teller mag Thomas Van der Flaas zich de jongste chef-kok van deze editie van Jong Keukengeweld noemen. Zijn restaurant Seir in Kasterlee bestaat één jaar. In oktober mag hij een pak klanten tussen de 18 en de 30 verwelkomen, want die eten dankzij Jong Keukengeweld aan een voordelige prijs. “In kostuum gaan eten? Sneakers en jeans zijn goed genoeg!”

Tussen de 64 jonge topchefs in Vlaanderen die geselecteerd zijn voor Jong Keukengeweld, pronkt Thomas Van der Flaas als jongste met zijn restaurant Seir in Kasterlee. Met Jong Keukengeweld kunnen jongeren van 18 tot 30 jaar genieten van topgastronomie voor een voordelige prijs, maar ook voor de chefs brengt Jong Keukengeweld heel wat voordelen met zich mee.

“Dit geeft een boost aan je zaak”, vertelt Thomas Van der Flaas. “En voor ons is het plezant dat er zoveel volk over de vloer komt. Als kok krijg je ook veel kansen als je geselecteerd bent voor Jong Keukengeweld. Zo kan je meedoen aan buitenlandse stages en gastronomische evenementen of bijeenkomsten van verschillende koks om ideeën uit te wisselen.”

Anonieme jury

Met een diploma van de hotelschool in Koksijde op zak, en ervaring in verschillende sterrenrestaurants, is Thomas niet van de minsten. Hij werkte tot vorig jaar nog in Fleur De Sel, het restaurant van topchef Alex Verhoeven, die ook meermaals geselecteerd werden voor Jong Keukengeweld.

Toen Alex voorstelde om samen met Thomas een restaurant te openen in Kasterlee, heeft hij niet getwijfeld. “Ik ben nog heel jong, dus om die stap volledig alleen te zetten, zag ik nog niet zitten.”, zegt de jonge chef. “Maar dat ik dit restaurant samen met Alex kan runnen, is fantastisch, en tot nu toe pakt dat ook heel goed uit!”

Vorig jaar probeerde Thomas zich dan ook in te schrijven voor Jong Keukengeweld, maar toen werd Seir jammer genoeg niet geselecteerd. “We waren nog maar twee weken open, dus eigenlijk was dat ook niet zo verwonderlijk. Dit jaar hadden we meer geluk: nadat een anoniem jurylid van Jong Keukengeweld bij ons is komen eten, werden we blij verrast dat we dit jaar geselecteerd zijn!”

Jeans en sneakers

Met Jong Keukengeweld wil Thomas vooral meegeven aan jonge klanten dat gastronomisch gaan tafelen helemaal niet zo’n grote stap hoeft te zijn. “In een ‘chic’ restaurant gaan eten is niet meer zoals vroeger, met het kostuum aan, stilzitten en pink omhoog. Als je in jeans en sneakers wilt komen eten, doe gerust! Iedereen kan hier zichzelf zijn. Ik hoop te bereiken dat jongeren eens kunnen proeven van gastronomische gerechten, en hen nieuwe smaken meegeven in een losse sfeer. Jonge mensen zouden misschien niet zo snel naar een restaurant als dit stappen, maar tel je in een brasserie de kosten op, kom je ook snel aan een aardig bedrag. Daarvoor krijg je hier ook een driegangenmenu, met kwalitatieve producten. Ik vind het belangrijk om mee te geven aan mijn leeftijdsgenoten dat je in een restaurant met een 13,5/20 bij Gault&Millau ook ongedwongen kan komen eten.”