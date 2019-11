Tejater De Orchidee brengt ‘Vet Varken’ op de planken Jef Van Nooten

19 november 2019

16u41 0 Kasterlee Tejater De Orchidee uit Tielen brengt vanaf vrijdag een nieuw stuk op de planken. De nieuwe theaterproductie heet ‘Vet Varken’.

“De nieuwe productie van Tejater De Orchidee is een zwarte komedie over de liefde en ons Westers schoonheidsideaal. Innerlijke schoonheid en uiterlijke lelijkheid, vecht je tegen de stroom of laat je je meedrijven? Wint de liefde het of toch de schone schijn?”, klinkt het bij De Orchidee.

Vet Varken wordt gebracht in een regie van Kris Lenders. De tekst is van Neil Labute. Op het podium staan Carmen Van Dijck, Björn Picavet, Ria Ooms en David Geeraerts als acteurs. Nikita Van Dijck en Rit Fleerackers verzorgen de productie.

Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 22 november, zaterdag 23 november, donderdag 28 november, vrijdag 29 november, zaterdag 30 november, donderdag 5 december en zaterdag 7 december, telkens om 20.15 uur in het eigen theater van De Orchidee in Tielen.