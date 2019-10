Team Tornado wint het BK pompoenschieten met een schot van bijna een halve kilometer ver Jurgen Geyselings

17u56 0 Kasterlee In pompoenendorp bij uitstek Kasterlee stond op zondag het BK pompoenschieten op het programma. Onder een stralend zonnetje zakten vele nieuwsgierigen af richting de velden aan Vorsel. Met zelf in elkaar gebokste reuzenkatapulten dagen de deelnemende ploegen elkaar uit om een pompoen zo ver mogelijk weg te slingeren.

Met een katapultschot waarbij een pompoen maar liefst vierhonderdvijfenvijftig meter ver de velden invloog ging Team Tornado net als vorig jaar met de titel naar huis. Ver moesten de heren niet want ze waren afkomstig uit het pompoendorp zelf. “Hier strijden vandaag vijf teams voor de zege”, weet presentator van het spektakel Koen Verhaegen. “Twee teams nemen het tegen elkaar op om zo dicht mogelijk bij een bepaald doel te geraken. De andere drie zetten alles op de afstand, ze moeten zo ver mogelijk een pompoen met een zelf in elkaar geknutselde katapult de lucht in zien te schieten. Ik vermoed dat Team Tornado, net als vorig jaar met de eindzege aan de haal zal gaan.” En achteraf gezien kreeg de prensentator gelijk. Het schot van maar liefst bijna een halve kilometer ver gaat de geschiedenisboeken is als een Belgisch record.

Onder het talrijke publiek liep ook de Olense Kjenta Mertens. “Het fantastisch schot van vierhondervijfenvijftig meter was indrukwekkend”, weet de Olense. “Voor mij was de Katapult van de Chiro uit Turnhout het leukste en knapste bouwwerk. Helemaal met de hand met palen en koorden in elkaar geknutseld, knap!”