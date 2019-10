Sofie Van Moll: “Ik ben niet gebonden aan één plek maar in de Kempen voel ik me thuis” Redactie

05 oktober 2019

07u30 0 Kasterlee Op een zonnige dag druk ik op de bel naast een gouden plaatje waar ‘Ons Paradijs’ op pronkt. Het kostte me wat moeite om het huis van Sofie Van Moll te vinden tussen de bomen en al het Kempens groen, maar een paradijsje is het wel. We zetten ons in de ongerepte tuin van het prachtige, witte herenhuis in Lichtaart en slaan een leuke babbel. “Ik ben niet gebonden aan één plek of streek, maar hier in de Kempen voel ik me thuis!”

WIE IS SOFIE?

- Sofie Van Moll groeide op in Overpelt (nu Pelt), maar woont al bijna tien jaar met haar gezin in Lichtaart.

- Ze is getrouwd met Jelle Van Riet (broer van Bartel) en samen hebben ze vier kindjes: Joske, Charel, Rikkie en Doris.

- Sofie werd bekend als Ketnetwrapper. Later had ze nog verschillende rollen als actrice (waaronder in Spring), en presenteerde ze op radio en tv.

- Sinds de geboorte van haar eerste kind in 2012, stapte ze uit de media. Ze werkt nu als dramatherapeut.

Tijdens je kindertijd woonde je in Overpelt, hoe is je band met Limburg?

Ik voel mij zeker thuis in Overpelt, wat nu trouwens Pelt is geworden. Mijn ouders wonen daar nog steeds, en ik breng hen vaak een bezoekje. Toch heb ik geen heel grote band met Pelt. Op mijn dertiende ben ik al op internaat gegaan in Leuven, en dan verlies je toch een beetje die band met je thuisdorp. Toen ik zeventien was, werkte ik al voor Ketnet en pendelde ik tussen Maastricht, waar ik studeerde op de toneelacademie, en de VRT in Brussel. Later ben ik dan terug naar Leuven gegaan, ik heb ook heel lang in Antwerpen gewoond, en nu woon ik in de Kempen. Ik heb nog twee heel goede vriendinnen wonen in Pelt, maar als iemand me daar de weg zou vragen, is de kans klein dat ik die kan uitleggen! Het is daar ook heel hard veranderd. Van een heel open landschap - vroeger speelden wij volop in de weilanden rondom ons huis - naar een volledig volgebouwd dorp. Pelt lijkt niet meer op het Overpelt van vroeger!

Voel jij je dan nog een Limburgse?

Ik voel me wel nog een Limburgse, en ben daar ook trots op. Maar ik heb nooit de tijd gehad om een hechte band op te bouwen met mijn thuisdorp. Ik voel me trouwens ook niet zo gebonden aan één streek. Mijn vrienden wonen bijvoorbeeld overal in Vlaanderen, ik heb er in Antwerpen, Brugge, Aalst… Ik ben niet iemand die per se een thuisbasis nodig heeft in een bepaalde streek. Mijn man heeft dat wel: hij heeft in de scouts gezeten, die vriendengroep hangt hier heel hard samen, voor hem zou het veel moeilijker zijn om naar een andere provincie te verhuizen.

Dus jij bent je man gevolgd naar de Kempen.

Ja, en dat was wel aanpassen! Ik kwam toen uit Antwerpen, een grootstad, en opeens woonde ik heel afgelegen, in de stille, groene Kempen. Een grotere verandering kon niet! We hebben nog even mijn appartement in Antwerpen gehouden, maar toen Joske kwam, konden we natuurlijk niet meer de hele tijd over en weer gaan. In het begin vond ik dat toch wel lastig, maar nu apprecieer ik ‘den buiten’ veel meer dan vroeger. Gisteren zijn we bijvoorbeeld gaan wandelen in de Averegten, en geregeld gaan we een luchtje scheppen in de bossen rond ons huis. Vroeger deed ik dat nooit, nu doe ik niets liever!

Kempenaars zijn heel rechttoe rechtaan. Ik heb het gevoel dat het een tijdje duurt voor mensen zich openstellen. Maar eens je erbij hoort, hoor je er ook echt bij Sofie Van Moll

Dus de verhuis is toch een goede beslissing geweest?

Absoluut, ik woon hier heel graag. Wij zitten altijd buiten, in onze tuin is het heerlijk. De kinderen lopen hier rond op hun blote voeten, het is hier zalig. Maar voor mij zou dat dus eender waar kunnen zijn, ik hang niet vast aan één plek. Ik zou even goed met Jelle naar Italië of Zuid-Afrika kunnen verhuizen. Daar droom ik soms van, maar die dromen waar maken is weer wat anders. Later misschien, als de kinderen uit huis zijn en wij zijn op pensioen, maar tot dan zitten we hier goed.

Wat vind je het leukste aan de Kempen?

Het groen en de natuur zijn hier prachtig. Je hebt hier zoveel mooie plekjes waar het lijkt alsof je op vakantie bent, maar je moet er helemaal niet ver voor gaan! Laatst stonden we nog op de toeristentoren in Herentals. Ik was hoogzwanger en was het een beetje beu, dus zijn we een paar keer de trappen op en af gelopen. ’s Nachts is Doris dan gelukkig geboren! (lacht) Maar als je daar vanboven op die toren staat, zie je al het groen, en ik schrik er altijd van hoeveel natuur hier eigenlijk nog is. Nog een pluspunt is het microklimaat hier: het is hier net altijd een beetje beter weer dan ergens anders in België!

Zijn er dan ook minpunten?

Kempenaars zijn heel rechttoe rechtaan, en dat kan een plus- maar ook een minpunt zijn. Ik heb het gevoel dat het wel een tijdje duurt voordat de mensen zich hier openstellen, maar eens je erbij hoort, hoor je er ook echt bij. Maar dat kan dus wel even duren. Wat ook even duurde, was het sappige Kempense dialect onder de knie krijgen. De mensen praten hier zo snel! In het begin verstond ik er niets van. En qua verbinding zit je hier ook niet zo ideaal natuurlijk. Vroeger moest ik nog elke dag naar Brussel, en dat was de hel. Maar echte minpunten zijn dat eigenlijk niet, ik woon hier heel graag!

Ik voel me nog wel Limburgse en ik ben daar trots op maar ik heb nooit echt een band opgebouwd met mijn thuisdorp Overpelt. Op mijn 13de zat ik al op internaat Sofie Van Moll

Wat is je favoriete plekje in de Kempen?

Onze tuin is mijn ‘allerfavorietste’ plek. Soms is het gewoon zo leuk om thuis te blijven: de kinderen amuseren zich hier rot in hun zelfgebouwd speelkasteel, we hoeven eigenlijk nergens heen te gaan. Als onze kinderen een vriendenboekje moeten invullen, kunnen ze nooit invullen of ze huisdieren hebben, want dat hebben wij niet. Maar daar maken wij dan ‘tuindieren’ van, omdat het hier vol zit met konijnen, eekhoorntjes, fazanten… Soms zijn er zelf reetjes die helemaal tot in onze tuin komen! We gaan dit jaar niet op vakantie omdat Doris nog te klein is, maar dan zetten we een tent in de tuin en slapen we daarin, en dat voelt ook een beetje als vakantie. In de zomer ben ik echt graag thuis. Een andere favoriete plek is Den Herberg (het café van schoonbroer Bartel in Grobbendonk, red.), of De Lentehei (een kinderboerderij in Herentals, red.), ook plekken waar de kinderen zich amuseren. Een derde favoriete plek is het kanaal: daar gaan we vaak onze frietjes opeten, naast het water, ook heel gezellig!

Wat is er voor jou persoonlijk veranderd sinds je in de Kempen woont?

Vroeger was ik niet zo vaak en niet zo graag thuis, dat is enorm veranderd. Ik was altijd weg, en bleef als laatste plakken want ik wilde niks missen. Door hier te komen wonen heb ik rust en stilte gevonden, en ben ik heel graag thuis. Ik ga nog steeds graag weg hoor, versta me niet verkeerd, maar nu kan ik echt genieten van een dagje thuis te ‘koefelen’. Kijk, ik heb het dialect toch onder de knie gekregen! (lacht) Wat ik wel soms jammer vind aan de Kempen, is dat alles ietsje verder weg is. Toen ik in Antwerpen woonde, sprong ik op de fiets en ging ik shoppen, een koffietje drinken, naar het theater… Nu is dat iets omslachtiger. Als je in de stad woont is het gemakkelijker om ergens heen te gaan, daar heb je cultuur vlakbij, en er is altijd wel iets te doen. Dat mis ik soms wel.

Alles heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk.

Ja, want ik woon ook heel graag in een dorp! Het spreekt elkaar misschien tegen, want soms mis ik de stad en het culturele, maar ik vind het ook heel leuk om iedereen te kennen aan de schoolpoort en in de winkel mensen te kennen en een babbeltje te doen. Dat kleine van een dorp, daar geniet ik echt van. Het is natuurlijk heel anders wonen dan in een stad, en vroeger had ik mezelf wel met de bakfiets door Antwerpen zien rijden met vier kindjes. Maar nu rijd ik daarmee door Lichtaart, en dat is ook dik oké! Toen Joske naar de kleuterschool zou gaan, belde ik anderhalf jaar op voorhand om haar in te schrijven. Dat was hier helemaal niet nodig, en ik kreeg dan ook het antwoord dat ‘als het zover was, ik haar wel kon inschrijven’! Dat is zo tegenstrijdig met de wachtlijsten in Antwerpen, waar ouders moeten kamperen voor de schoolpoort. Je kinderen in een stad of op het platteland laten opgroeien, is dus een groot verschil, maar beide kunnen volgens mij heel waardevol zijn. In de stad kan je dat stukje cultuur meegeven, en het leven in een multiculturele samenleving. Hier in de Kempen zijn de verschillen tussen mensen misschien kleiner en minder opvallend, toch zijn verdraagzaamheid en respect voor een ander, belangrijke dingen die we onze kinderen willen meegeven.

Denk je dat je kinderen hier graag opgroeien?

Zeker en vast. Ik denk dat je kinderen ook gevormd worden naar waar ze wonen. Onze kinderen zijn echte buitenkinderen: als het regent en ze moeten binnen zitten, worden die ‘ambetant’. Dat is wie ze geworden zijn door hier op te groeien. Wij hebben dat thuis ook altijd gehad, wij speelden ook vaak buiten. In bomen klimmen, in de tuin spelen, kampen bouwen, met rolschaatsen door de straat rijden, ik ben blij dat wij dat ook aan onze kinderen kunnen meegeven. Ik vind het ook belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen, en ik denk dat zij dat zelf ook heel fijn vinden. Charel wil later zelfs ranger worden, dus ik denk dat hij zich in onze tuin zeker goed uitleeft! Wat wij vroeger ook deden, en wat ik nu ook herken in onze kinderen, is spelen met de kindjes uit de buurt. Joske zit nu bijvoorbeeld bij de buren, en straks zitten ze waarschijnlijk hier te spelen. Eigenlijk amuseren onze kinderen zich hier echt wel, en ik denk dat ze zelf ook blij zijn dat ze hier mogen opgroeien.

Jullie hebben jullie plekje dus gevonden.

Ja, wij wonen hier nu negen jaar, en we zijn wel van plan hier te blijven. Wij zitten hier goed, en de kinderen zouden ook niet akkoord zijn met een verhuis waarschijnlijk! (lacht)