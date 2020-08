Schuur vat vuur aan Mazel: eigenaars blussen met tuinslang Jef Van Nooten

27 augustus 2020

16u36 0 Kasterlee Aan Mazel in Tielen (Kasterlee) is donderdagnamiddag brand uitgebroken aan de schuur van een boerderij. In afwachting van de brandweer gingen de eigenaars de vlammen te lijf met een tuinslang.

Het vuur brak donderdag rond 13.45 uur uit. De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij slijpwerkzaamheden die er werden uitgevoerd. De schade bleef uiteindelijk beperkt, al sloegen de vlammen wel even door het golfplaten dak van de schuur. Om verdere verspreiding van het vuur te voorkomen, hebben de eigenaars de rest van het dak besproeid met de tuinslang, in afwachting van de brandweer. De golfplaten die getroffen werden door het vuur hebben geen asbestvervuiling in de buurt opgeleverd.