Schattentocht en kleurrijke trein moeten kinderen ook tijdens zomervakantie naar bib lokken Jef Van Nooten

01 juli 2019

11u59 0 Kasterlee De bibliotheek in Kasterlee hoopt ook tijdens de zomervakantie veel volk naar één van de drie bibliotheken in de gemeente te lokken. Tot 31 augustus loopt er een schattentocht voor kinderen vanaf 6 jaar.

Het thema van de schattentocht is ‘Proef jij wat ik proef?’. “Zowel in de bib van Kasterlee, Lichtaart en Tielen werd er een gratis zoek- en doespel uitgewerkt dat je leidt naar de schat”, zegt schepen voor Bibliotheken Walter Van Baelen. “In deze schat zit een kaartje met daarop een code. Met deze code maakt je kans op een prijs. Deze zoektocht loop van 1 juli tot en met 31 augustus, tijdens de openingsuren van de bib.”

En ander initiatief dat deze zomervakantie loopt is ‘de langste en kleurrijkste trein ter wereld’. “In de bibliotheek hangt een locomotief. Voor elk boek dat een kind in de vakantie uitleent krijgt het een wagon. Op deze wagon schrijf je de titel van een boek en waarom dit boek zo tof is. Je hangt dit aan de locomotief. Een volgend kind doet op deze wagonnetjes inspiratie op bij een volgend bezoek aan de bib. Ook ouders kunnen een wagonnetje invullen.”

Ook aan volwassen lezers werd gedacht. In de bib werd een boekentafel geplaatst met tops van lezers voor lezers. “Heb je zelf nog titel die te goed is om niet te lezen? Geef hem door aan het bibliotheekpersoneel en binnenkort ligt ook dat boek op de boekentafel.”