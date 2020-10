Reuzenpompoenen sieren nog hele maand het Kastelse straatbeeld Jef Van Nooten

05 oktober 2020

12u31 0 Kasterlee Met oktober is de pompoenmaand in Kasterlee weer aangebroken. Verscheidene pompoenactiviteiten zijn afgelast omwille van Covid-19. “Maar toch zullen de pompoenen prominent in het straatbeeld aanwezig zijn”, vertelt burgemeester Ward Kennes.

De pompoenmaand in Kasterlee werd zaterdag op gang geschoten met het Belgisch Kampioenschap pompoenwegen. Enkele van die reuzenpompoenen die gekweekt werden door het Pompoengenootschap in Kasterlee zijn nog de hele maand te bewonderen. “Dit jaar geen oogstfeest, pompoenschieten, pompoendag of pompoenregatta”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Vanaf maandag 5 oktober tot 2 november kan je op verschillende plaatsen in de gemeente wel een 30-tal reuzenpompoenen spotten.”

Marktplein

De pompoenen liggen onder meer op het marktplein in Kasterlee, op het grasplein tussen de kerk en de Leistraat in Lichtaart, het pleintje voor het erfgoedhuis in Tielen, langsheen zeven invalswegen naar de gemeente, voor het toeristisch infokantoor, aan de ingang van het containerpark, aan de voet van Keeses Molen, aan Bobbejaanland en aan het station van Tielen. “Ondanks alle beperkingen zijn we erin geslaagd om ook dit jaar onze reputatie van pompoengemeente hoog te houden. Een maand lang zullen reuzepompoenen overal in onze gemeente hieraan herinneren”, besluit Ward Kennes.