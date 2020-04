Restaurant Kris en Roots slaan handen in elkaar: “Beste van twee werelden laten proeven” Toon Verheijen

29 april 2020

11u05 1 Kasterlee Steven Van Ham richt zich met Roots op streetfood. Kris Geerts met Restaurant Kris op culinair genieten. Twee verschillende werelden op vlak van koken, maar twee -van oorsprong – Witgoorse vrienden hebben elkaar gevonden en starten met ‘Kris & Roots – Badass Kulinary Bastards’. Gasten kunnen bestellen en dan komen afhalen of laten leveren. “Wij willen het beste van twee werelden samenbrengen. “En misschien dat we het nadien wel laten uitgroeien tot een volwaardig concept”, zeggen Kris en Steven.

Kris en Steven kennen elkaar al jaren en zijn beiden afkomstig van Witgoor Dessel. Kris Geerts nam in 2018 samen met zijn partner Vanessa Huybrechts – die nu samen in Minderhout wonen - zijn intrek in het pand van Fleur de Sel in Kasterlee en openden er hun eigen zaak, Restaurant Kris. Ondertussen staan ze met hun zaak ook al meteen in de Gault Millau en kregen ze een vermelding in Michelin. Steven Van Ham richtte een jaar geleden dan weer Roots op maar heeft al twintig jaar ervaring in de catering. Hij trekt met zijn foodbar rond en zorgt voor net dat iets hoogstaandere streetfood en pizza’s bijvoorbeeld. De twee verschillende culinaire werelden slaan nu de handen in elkaar om tijdens deze coronacrisis toch ook niet nog langer stil te blijven zitten. “Streetfood met een culinaire touch of culinair met een streetfood touch. We zijn er zelf nog niet helemaal uit, maar we willen onze gasten eigenlijk gewoon het beste van onze twee werelden geven”, lachen Steven en Kris.

Comfortzone

Vooral voor Restaurant Kris is het koken voor afhaal toch wel een beetje uit de comfortzone stappen. “We zijn ondertussen toch al een tijdje gesloten en eigenlijk hebben alles gedaan wat we nu kunnen doen”, vertellen Kris en Vanessa. “De zaak is helemaal opgefrist en andere klusjes zijn ook gedaan. Nu duidelijk wordt dat het toch nog wel even gaat duren, was het toch de moment om iets te gaan doen.” En als twee culinaire avonturiers met Witgoorse roots dan samen beginnen na te denken, dan krijg je een origineel concept: take me out. “Eigenlijk is het een ideaal samengaan. Ouders die net iets verfijnder willen eten kunnen bij ons terecht én kinderen van een jaar of tien waar dat nog niet meteen aan besteed is, zullen dan weer hun gading vinden in Roots. Mensen die bestellen kunnen kiezen uit een sharing box, een menu van Kris of a la carte van Roots. We hebben ook een mooi vegetarisch aanbod.”

Vast concept

Roots en Kris doen het nu als try-out tijdens deze coronacrisis, maar het is de bedoeling dat het concept daarna wordt doorgetrokken. “We willen het laten uitgroeien tot een vaste waarde”, vertellen Kris en Steven. “Zo kunnen we beiden eigenlijk een ander doelpubliek aanspreken en elkaars dingen laten proeven.”

De menu is terug te vinden op http://www.restaurant-kris.be. U kan gerechten bestellen voor vrijdag, zaterdag en zondag. “Bestellingen kunnen tot donderdag geplaatst worden via info@restaurant-kris.be of hello@rootscooking.be of 014753468 of http://www.restaurant-kris.be.

Meer info over Roots kan u hier vinden: http://www.rootscooking.be/