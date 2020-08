Record aantal leerlingen voor scholen van KOGEKA Jef Van Nooten

28 augustus 2020

11u22 5 Kasterlee De scholengemeenschap KOGEKA mag op 1 september 4.600 leerlingen verwelkomen in het secundair onderwijs. “Dat is een absoluut record”, klinkt het.

Vorig jaar stapten 4.421 leerlingen op 1 september een school van KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel Kasterlee) binnen. Dit jaar zijn er dat 179 meer. Nooit eerder telde KOGEA zoveel leerlingen. “Opvallend is de sterke toename van het aantal leerlingen in Sancta Maria Kasterlee (SMIK). De kleinschalige, zesjarige Kastelse secundaire school telt nu meer dan 500 leerlingen. Het vorige recordcijfer was 431 in 2011”, zegt woordvoerder Geert Vandecruys.

Sint-Jozef

Niet alleen de kleinste, maar ook de grootste KOGEKA-school gaat er sterk op vooruit. Sint Jozef Geel met stijgt met 100 leerlingen. “Agro- en biotechnologie doet het traditioneel heel goed, maar ook Mechanica-elektriciteit en Voeding en horeca zijn blijkbaar opnieuw aantrekkelijk geworden voor jongeren in de regio.”