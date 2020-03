Politie zoekt aanrander met stoppelbaard Jef Van Nooten

04 maart 2020

13u22 0 Kasterlee De politie in Turnhout is op zoek naar een man die op 15 februari een vrouw heeft aangerand in de Kerkstraat in Tielen (Kasterlee). Een robotfoto van de man moet helpen bij de zoektocht.

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid met een foto van de man. “Op zaterdag 15 februari 2020 om 00.45 uur werd een vrouw in de Kerkstraat in Kasterlee door een voorlopig nog onbekende man van haar fiets getrokken en betast”, luidt het opsporingsbericht. “Voor deze feiten zijn politie en parket op zoek naar een jongeman van ongeveer 25 jaar oud. Hij was 1,85 tot 1,90 m groot, had een blanke huidskleur en was opvallend mager gebouwd. Op het moment van de feiten had hij een stoppelbaard en droeg hij een dun, kakigroen regenjasje en een donkere trainingsbroek.”

Wie die nacht in de buurt van de Kerkstraat was en iets verdacht heeft gezien, of wie de man op de robotfoto herkent, wordt gevraagd de politie te verwittigen via het nummer 0800/25.101.