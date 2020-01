Politie rijdt winkeldief klem: “Voor minstens 10.000 euro gestolen bij Okay-winkels” Jef Van Nooten

23 januari 2020

11u40 0 Kasterlee De politie heeft woensdagnamiddag in Kasterlee een 26-jarige Nederlander klem gereden die verdacht wordt van een groot aantal winkeldiefstallen. De voorbije weken en maanden zou hij voor meer dan 10.000 euro gestolen hebben uit verschillende Okay-warenhuizen in de Kempen.

De politiezone Kempen Noord-Oost kreeg woensdag rond 12.30 uur melding vanuit de Okay-winkel in Arendonk. Het personeel had er een dief betrapt die spullen aan het inladen was in een lege doos chips. “Het was zijn bedoeling om zo de spullen te stelen, maar toen hij merkte dat hij was opgemerkt, is hij gaan lopen”, vertelt Ward Vanhees, woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.

Herkend

Een kwartier later volgde een melding vanuit het Okay-warenhuis in Retie. Daar had het personeel een winkeldief herkend van een eerdere diefstal. De beschrijving kwam overeen met de dief die even voordien was gaan lopen in Arendonk. “Ook in Retie is hij gaan lopen toen hij wist dat ze hem herkend hadden”, vervolgt Ward Vanhees. “De man is in zijn auto gesprongen en weg gereden. Twee winkelbedienden konden de nummerplaat noteren.”

De nummerplaat van de gevluchte winkeldief werd ingevoerd in het ANPR-cameranetwerk. Daarop was te zien hoe de auto van Retie naar Geel en vervolgens Kasterlee reed. “Onze ploegen kregen bijstand van de korpsen in Geel, Mol en Turnhout. In Kasterlee kon de auto uiteindelijk onderschept worden”, aldus Vanhees. “In de auto lagen nog verscheidene gestolen spullen van eerdere winkeldiefstallen.”

Melkpoeder

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek komt de 26-jarige man uit Nederland in aanmerking voor een hele reeks winkeldiefstallen in de Kempen en Limburg. Alleen al bij Okay-warenhuizen zou hij voor meer dan 10.000 euro aan spullen gestolen hebben, verspreid over minstens 10 winkeldiefstallen. “Het ging telkens om kleine producten met een zekere waarde, zoals scheermesjes, inktpatronen of melkpoeder voor baby’s. Hij kwam daarvoor de grens over om hier de winkeldiefstallen te plegen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel diefstallen hij pleegde, en in welke winkels.”