Picknickdag en zandfeest op Hoge Mouw gaan niet door: zandvlakte wordt te heet Wouter Demuynck

27 juni 2019

Door de aangekondigde tropische hitte heeft het provinciebestuur besloten om de nationale picknickdag en het zandfeest van zaterdag 29 juni op de Hoge Mouw in Kasterlee niet te laten doorgaan. De temperatuur op de zandvlaktes in de Kempen kan immers oplopen tot 35 graden.

Iedereen is wel nog welkom op zaterdag 29 juni van 12 tot 16 uur in het Prinsenpark in Retie, waar je naast een picknick geniet van een extra animatie met waterspelletjes. Ook in De Averegten in Heist-op-den-Berg en Hertberg in Herselt gaat de picknickdag wel door.