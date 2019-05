Pas op wat je schrijft op Facebook: man riskeert celstraf voor online belaging van restauranthouder JVN

21 mei 2019

12u44 0 Kasterlee De rechtbank in Turnhout boog zich dinsdag over een dossier van belaging. De zaak ging aan het rollen toen een restauranthouder uit Kasterlee bij de politie klacht indiende tegen de stiefvader van zijn vriendin.

De voormalige zaakvoerder van het intussen failliete restaurant Mange-Tout in Kasterlee legde in januari 2017 klacht neer bij de politie. De klacht was gericht tegen Gustaaf K., de stiefvader van de vrouw met wie hij al 10 jaar een relatie had. “Gustaaf K. maakte de restauranthouder voortdurend zwart op Facebook. Hij waarschuwde voor de praktijken van de ‘meesteroplichter’ en riep iedereen die financieel verlies had geleden door de restauranthouder op om zich kenbaar te maken.”

De weken nadien volgden nog heel wat e-mails waarin K. het had over de wanpraktijken van de vriend van zijn stiefdochter. In mei 2018 diende de restauranthouder dan opnieuw een klacht in voor belaging. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 4 maanden. “Het is niet aan de beklaagde om een heksenjacht te voeren op de restauranthouder en hem publiekelijk aan de schandpaal te nagelen”, zegt de aanklager.

Gustaaf K. liet verstek gaan op de rechtbank. Het vonnis volgt op 18 juni.